Певица Ольга Орлова отправилась в Антарктиду. Видео

Певица и ведущая Ольга Орлова в новогодние каникулы отправилась в Антарктиду. Бывшая участница группы «Блестящие» записала видео на борту лайнера, запись размещена на странице во «ВКонтакте» orlovafan_club.

«Время – начало двенадцатого. Посмотрите, как светло на улице, вот такие здесь белые ночи», – рассказала своим поклонникам артистка.

В сентябре 2021 года Ольга Орлова вышла замуж. О состоявшемся бракосочетании с бизнесменом по имени Валерий певица объявила в своем Instagram-аккаунте, сообщив, что оно состоялось во вторую годовщину их знакомства.