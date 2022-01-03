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11 минут назад

Певица Ольга Орлова отправилась в Антарктиду. Видео

Певица и ведущая Ольга Орлова в новогодние каникулы отправилась в Антарктиду. Бывшая участница группы «Блестящие» записала видео на борту лайнера, запись размещена на странице во «ВКонтакте» orlovafan_club.

«Время – начало двенадцатого. Посмотрите, как светло на улице, вот такие здесь белые ночи», – рассказала своим поклонникам артистка.

В сентябре 2021 года Ольга Орлова вышла замуж. О состоявшемся бракосочетании с бизнесменом по имени Валерий певица объявила в своем Instagram-аккаунте, сообщив, что оно состоялось во вторую годовщину их знакомства.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Орлова,
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