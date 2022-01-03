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27 минут назад

Нагиев пошутил о возрасте КВН и жюри программы

Телеведущий Нагиев Дмитрий Нагиев после финала Высшей лиги КВН на Первом канале выступил с речью, в которой пошутил о возрасте проекта.

Нагиев пошутил о возрасте КВН и жюри программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что «Клубу веселых и находчивых» всего 60 лет.

«Кому-то здесь гораздо больше. Кому-то ровно 60 лет. Вон сидят огурцами. 60 – это не сто. Представляете, сто лет КВН. Александр Васильевич объявляет меня. Я говорю несколько слов. Потом там в табелях о рангах говорит следующий. Он встает и произносит: «Спасибо Диме за эту блестящую речь», — цитирует шоумена Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что в эфире финального выпуска музыкального проекта «Гoлoс» на Первом канале Нагиев, обычно не рассказывающий о личной жизни, поздравил своего 13-летнего внебрачного сына Марка с днем рождения. Официально известно только о его старшем сыне Кирилле, однако, по данным прессы, у Нагиева есть сын Марк от актрисы Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор.

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