Нагиев пошутил о возрасте КВН и жюри программы

«Кому-то здесь гораздо больше. Кому-то ровно 60 лет. Вон сидят огурцами. 60 – это не сто. Представляете, сто лет КВН. Александр Васильевич объявляет меня. Я говорю несколько слов. Потом там в табелях о рангах говорит следующий. Он встает и произносит: «Спасибо Диме за эту блестящую речь», — цитирует шоумена Teleprogramma.pro.