Галкин назвал любимую книгу Пугачевой

Юморист Максим Галкин дал интервью литературному критику Галине Юзефович. В беседе, которую можно посмотреть на Youtube, шоумен рассказал о любимых книгах своей жены Аллы Пугачевой.

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/globallookpress.com Lev Ilyin/Global Look Press/globallookpress.com

«Ее настольная книга – это двухтомник воспоминаний Константина Коровина о своих современниках. Алла его обожает», – рассказал Галкин.

По его словам, Алла всегда пересказывает ему воспоминания о Шаляпине. При этом Галкин добавил, что их с Пугачевой вкусы в области литературы не совпадают. И большинство книг, которые нравятся Примадонне, юморист попросту не читал.

При этом Галкин не стесняясь восхищается женой. По его словам, Алла – потрясающая мать для двойняшек Лизы и Гарри. К прочим талантам Примадонны относится и то, что она потрясающая хозяйка, которая очень любит принимать в замке гостей.