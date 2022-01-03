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33 минуты назад

Галкин назвал любимую книгу Пугачевой

Юморист Максим Галкин дал интервью литературному критику Галине Юзефович. В беседе, которую можно посмотреть на Youtube, шоумен рассказал о любимых книгах своей жены Аллы Пугачевой.

Галкин назвал любимую книгу Пугачевой
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/globallookpress.comLev Ilyin/Global Look Press/globallookpress.com

«Ее настольная книга – это двухтомник воспоминаний Константина Коровина о своих современниках. Алла его обожает», – рассказал Галкин.

По его словам, Алла всегда пересказывает ему воспоминания о Шаляпине. При этом Галкин добавил, что их с Пугачевой вкусы в области литературы не совпадают. И большинство книг, которые нравятся Примадонне, юморист попросту не читал.

При этом Галкин не стесняясь восхищается женой. По его словам, Алла – потрясающая мать для двойняшек Лизы и Гарри. К прочим талантам Примадонны относится и то, что она потрясающая хозяйка, которая очень любит принимать в замке гостей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Галкин и Пугачева потратили на новогоднюю вечеринку для двойняшек целое состояние.

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