Бондарчук раскрыла правду об особенной дочери

Актриса, модель, редактор и ведущая Светлана Бондарчук рассказал о своей дочери Варваре. Она опровергла растиражированную в Сети информацию, что ее дочь когда-либо была отправлена для проживания в пансионат.

Фото: РИА Новости РИА Новости

У Светланы в браке с известным российским режиссером Федором Бондарчуком в 1999 году родился второй ребенок - дочь, спустя год у нее диагностировали ДЦП. По этой причине родители решили не афишировать подробности жизни наследницы. Об этом Бондарчук рассказал в своем YouTube-шоу "Света вокруг света".

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О Варваре известно очень мало. Долгое время пара скрывала ее диагноз.

"Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания", — заявила 52-летняя ведущая.

Бондарчук также добавила, что не любит выливать негатив на окружающих, поэтому редко рассказывает о личных проблемах. Если в ее жизни появляются проблемы, она решает их с профессионалами, либо обсуждает с близкими. Это касается и такой тяжелой для нее темы, как болезнь дочери.

Бондарчук указала, что ее 23-летняя дочь живет в России в абсолютно комфортной для нее среде с любящими ее людьми.

"У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП", - поделилась экс-супруга режиссера.

Она добавила, что она никогда не жила в пансионатах за границей. По словам Бондарчук, ее дочь всегда находилась в их доме. Светлана отметила, что есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей. Варвара живет в комфорте, отметила ее мама, с родителями с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей.

"Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Instagram", — завершила Светлана.

Ранее режиссер Федор Бондарчук впервые рассказал о полугодовалом сыне от актрисы Паулины Андреевой. По словам 54-летнего Бондарчука, он показывал сыну фотографию его знаменитого деда — актера и режиссера Сергея Бондарчука.

"Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь".