В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Светлана Бондарчук опровергла слухи о том, что ее особенная дочь проживала в пансионате

Актриса, модель, редактор и ведущая Светлана Бондарчук рассказал о своей дочери Варваре. Она опровергла растиражированную в Сети информацию, что ее дочь когда-либо была отправлена для проживания в пансионат.

Бондарчук раскрыла правду об особенной дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Светланы в браке с известным российским режиссером Федором Бондарчуком в 1999 году родился второй ребенок - дочь, спустя год у нее диагностировали ДЦП. По этой причине родители решили не афишировать подробности жизни наследницы. Об этом Бондарчук рассказал в своем YouTube-шоу "Света вокруг света".

Видео дня

О Варваре известно очень мало. Долгое время пара скрывала ее диагноз.

"Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания", — заявила 52-летняя ведущая.

Бондарчук также добавила, что не любит выливать негатив на окружающих, поэтому редко рассказывает о личных проблемах. Если в ее жизни появляются проблемы, она решает их с профессионалами, либо обсуждает с близкими. Это касается и такой тяжелой для нее темы, как болезнь дочери.

Бондарчук указала, что ее 23-летняя дочь живет в России в абсолютно комфортной для нее среде с любящими ее людьми.

"У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП", - поделилась экс-супруга режиссера.

Она добавила, что она никогда не жила в пансионатах за границей. По словам Бондарчук, ее дочь всегда находилась в их доме. Светлана отметила, что есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей. Варвара живет в комфорте, отметила ее мама, с родителями с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей.

"Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Instagram", — завершила Светлана.

Ранее режиссер Федор Бондарчук впервые рассказал о полугодовалом сыне от актрисы Паулины Андреевой. По словам 54-летнего Бондарчука, он показывал сыну фотографию его знаменитого деда — актера и режиссера Сергея Бондарчука.

"Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь".

Последние новости
Шоу-бизнес,Сергей Бондарчук,Федор Бондарчук,Светлана Бондарчук,Паулина Андреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители