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29 минут назад

Адель купила «по скидке» особняк Сильвестра Сталлоне

Британская певица Адель приобрела особняк в Беверли-Хиллз у американского актера Сильвестра Сталлоне после того, как он не смог продать его за первоначальную цену и сделал «скидку», снизив запрашиваемую стоимость почти вдвое, сообщает издание The Sun.

Адель купила «по скидке» особняк Сильвестра Сталлоне
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что некоторое время звезда фильмов «Рэмбо» пытался выручить за свою недвижимость 81 миллион фунтов стерлингов (более 8,2 миллиарда рублей), однако покупателя так и не нашлось. В мае прошлого года он снизил цену до 63 миллионов фунтов стерлингов (почти 64 миллиарда рублей), но это также ни к чему не привело. Тогда он объявил о продаже особняка за 42 миллиона фунтов стерлингов (более 4,2 миллиарда рублей). Новая цена устроила известную артистку и Адель решила его приобрести.

Таким образом отмечается, что певица расширила свой портфель недвижимости, в котором уже присутствуют дома в Лондоне и Лос-Анджелесе. Состояние 33-летней Адель с ее мужем, 40-летним спортивным агентом Ричем Полом, в настоящее время оценивается в 140 миллионов фунтов стерлингов (более 14,2 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что Адель стала участницей популярного шоу NikkieTutorials и порадовала фанатов своим внешним видом без макияжа. Знаменитость посетила студию нидерландской блогерши Никки Туториалс (Nikkie Tutorials) в бежевом лонглсиве и черных джинсах с уложенными волнами волосами.
Шоу-бизнес,Адель,Сильвестр Сталлоне,
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