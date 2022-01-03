Принц Гарри и Меган Маркл захотели сменить место жительства

Спустя полтора года после покупки особняка в Монтесито, стоимость которого составила 11 миллионов фунтов стерлингов, герцог и герцогиня Сессекские хотят переехать в другое место. Их решение связано с тем, что королевская пара не чувствует себя там «на седьмом небе» от счастья.

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Несмотря на то, что дом включает в себя девять спален, тренажерный зал, бассейн и теннисный корт — Гарри и Меган вовсе не в восторге от жилища. Недовольство объясняется месторасположением дома. Герцоги не могут почувствовать уединения, несмотря на то, что их особняк окружает изгородь из сосен и кипарисов.

— С продажей дома могут возникнуть некоторые трудности. Посколько его не будет на рынке, ведь купить его смогут только те люди, которые подтвердили свой доход и являются серьезными покупателями, — пишет издание Mirror, со ссылкой на источник.

Однако герцог и герцогиня уже выбрали новое место жительства. Они хотят переехать в дом, который расположен по соседству. Может быть именно там они смогут обрести счастье и спокойствие.