Асмус обратилась к экс-мужу Харламову

Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте подвела итоги ушедшего 2021 года и призналась, что испытывает большую любовь и благодарность ко всем близким и друзьям. В частности, актриса обратилась и к бывшему мужу, резиденту Comedy Club Гарику Харламову .

«Ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так», — написала Асмус, завершив свое обращение смайликом с глазами-сердечками.

«Хочу и я также когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. М-мудрость. И я тоже обязательно этому научусь», — написала одна из пользовательниц социальной сети.

Нашлись и те, кто увидел в этом послании желание Асмус воссоединиться с комиком. Подписчики написали об этом в комментариях, но пока ответа от актрисы так и не получили.