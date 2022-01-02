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56 минут назад

Асмус обратилась к экс-мужу Харламову

Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте подвела итоги ушедшего 2021 года и призналась, что испытывает большую любовь и благодарность ко всем близким и друзьям. В частности, актриса обратилась и к бывшему мужу, резиденту Comedy Club Гарику Харламову.

Асмус обратилась к экс-мужу Харламову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так», — написала Асмус, завершив свое обращение смайликом с глазами-сердечками.

Подписчики поддержали позицию актрисы и похвалили ее за жизненную мудрость.

«Хочу и я также когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. М-мудрость. И я тоже обязательно этому научусь», — написала одна из пользовательниц социальной сети.

Нашлись и те, кто увидел в этом послании желание Асмус воссоединиться с комиком. Подписчики написали об этом в комментариях, но пока ответа от актрисы так и не получили.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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