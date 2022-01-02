В деле о гибели актера Большого нашли виновную

Как указала комиссия, Миронова нарушила требования должностной инструкции. "Миронова Е. Н. нарушила требования (должностной инструкции), выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением Кулешом Е. С. трудовой и производительной дисциплины, а также за недостаточную организацию непрерывной и полноценной работы коллектива мимического ансамбля", - говорится в документе, который цитирует ТАСС. Самого же Кулеша комиссия считает виновным лишь на 10%. Его действия эксперты охарактеризовали как "грубую неосторожность". В комиссию по расследованию гибели Кулеша входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы. "Она [Миронова] виновна в том, что он был пьян", - подытожил выводы комиссии адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин, передает "РИА Новости". Он заявил, что теперь пострадавшая сторона попросит у Большого театра дополнительную компенсацию. Ее размер должен составить минимум 100 минимальных окладов - это примерно 1,5 млн рублей. "При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии", - пояснил адвокат. Большой театр уже выплатил матери Кулеша 1 млн 50 тыс. рублей и компенсацию за похороны в 500 тыс. рублей. В конце декабря Фонд социального страхования России также постановил выплатить матери погибшего 1 млн рублей. Кулеш работал в Большом театре с 2002 года. Он состоял в мимическом ансамбле, его актеров используют для массовых сцен в операх и балетах. Трагедия произошла в начале октября прошлого года, когда Кулеш участвовал в опере "Садко". Во время смены декораций он отошел не в ту сторону, куда должен был, и попал под весившую 2 тонны декорацию, которая спускалась сверху. Другие артисты на сцене кричали Кулешу отойти в нужную сторону, но он не отреагировал. Спектакль прервали, зрителей попросили покинуть зал. Актер получил удар по голове и умер до приезда скорой. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели Кулеша. Прокуратура Москвы также изучает инцидент. В конце декабря государственная комиссия Москвы установила, что во время спектакля актер находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Адвокат потерпевшей стороны уточнил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой". "По логике членов комиссии, алкогольное опьянение могло наступить из-за того, что Кулеш вышел на сцену, где были софиты, дающие свет и тепло — его развезло от тепла", - пояснил юрист. Адвокат указал, что Кулеш не выходил из театра во время работы, таким образом неясно, "как ему и где удалось напиться до такого состояния". Бывший премьер балета Большого Николай Цискаридзе заявил, что к гибели актера привели проблемы с безопасностью в театре. Он процитировал некую актрису театра Елену, которая написала ему о проблемах с той же декорацией. "Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей", - говорилось в сообщении. Цискаридзе отметил, что по технике безопасности во время смены декораций на сцене не должны находиться артисты. По правилам, этот процесс должны контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. По его словам, в Большом "техника безопасности, к сожалению, страдает". Театральный художник Павел Каплевич, в свою очередь, считает, что виноват сам актер. "Это его проблема, не проблема театра. Это проблема человека, который был не в состоянии отойти или не скоординировался. И это не проблема декораций. По технике безопасности декорация опускается, в это время человек должен отойти, а он не отошел", - отметил он. Каплевич уточнил, что подобные происшествия случаются крайне редко. Он напомнил, что опера, во время которой погиб Кулеш, шла в театре не первый раз. Поэтому актеры уже должны были наработать навык отходить в нужную сторону во время смены декораций. "В театре все знают, что во время спектакля что-то опускается, в театре всегда сверху что-то опускается", - указал художник.