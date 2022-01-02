В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
26 минут назад

«Как Снегурочка»: дизайнер Гуляев выложил новогоднее видео с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин отмечали Новый год с компанией друзей у себя в замке в деревне Грязь. В сети уже разошлись различные видеоролики, показывающие, как провели праздник звездная пара и их компания. Снимал счастливые моменты на камеру и именитый дизайнер Игорь Гуляев.

В сеть выложили новогоднее видео с Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

В инстаграме он выложил кадры возвращения Примадонны и знаменитого юмориста с детьми после созерцания новогоднего фейерверка. Пара одета в белое, на Галкине – короткое пальто и шапка, на Пугачевой – шубка и ушанка.

«Аллуся, Макс, спасибо вам за ваше тепло и гостеприимство! Люблю очень!» —написал Гуляев.

Подписчики отметили, что знаменитости между собой нежные отношения – видно, как им комфортно друг с другом. Прекрасно выглядящую Аллу Борисовну сравнили со Снегурочкой.

«Алла Борисовна, как всегда, идеально красива!», «Как Снегурочка!», «Еще бы, таких не любить!», «Какие все трогательные и нежные! Здоровья, счастья!!!»

Ранее Максим Галкин разместил в инстаграме видеоролик – он и Алла Пугачева принимают друзей у себя в замке. На Новый год в подмосковную деревню Грязь приехали друзья звездной пары – чета Юдашкиных, Игорь Николаев с семьей и другие известные персоны. Многие пришли с детьми.

На видео показаны интерьеры гостиной, где Примадонна собрала гостей. Виден стол с различными закусками, фруктами, ягодами. Экзотически смотрится большой самовар. Гости пьют шампанское и загадывают желания на предстоящий 2022 год.
Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Максим Галкин,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители