В сеть выложили новогоднее видео с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин отмечали Новый год с компанией друзей у себя в замке в деревне Грязь. В сети уже разошлись различные видеоролики, показывающие, как провели праздник звездная пара и их компания. Снимал счастливые моменты на камеру и именитый дизайнер Игорь Гуляев.

Фото: Instagram Instagram

В инстаграме он выложил кадры возвращения Примадонны и знаменитого юмориста с детьми после созерцания новогоднего фейерверка. Пара одета в белое, на Галкине – короткое пальто и шапка, на Пугачевой – шубка и ушанка.

«Аллуся, Макс, спасибо вам за ваше тепло и гостеприимство! Люблю очень!» —написал Гуляев.

Подписчики отметили, что знаменитости между собой нежные отношения – видно, как им комфортно друг с другом. Прекрасно выглядящую Аллу Борисовну сравнили со Снегурочкой.

«Алла Борисовна, как всегда, идеально красива!», «Как Снегурочка!», «Еще бы, таких не любить!», «Какие все трогательные и нежные! Здоровья, счастья!!!»

Ранее Максим Галкин разместил в инстаграме видеоролик – он и Алла Пугачева принимают друзей у себя в замке. На Новый год в подмосковную деревню Грязь приехали друзья звездной пары – чета Юдашкиных, Игорь Николаев с семьей и другие известные персоны. Многие пришли с детьми.