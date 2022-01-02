Бузова рассказала на видео о новогоднем одиночестве

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о новогоднем одиночестве. Соответствующее видео появилось на странице российской селебрити в Instagram. Звезда телешоу «Дома 2» заявила, что решила остаться дома в Новый год.
«Меня зовут мои подруги, друзья, но у них дети, мужья. И это семейный праздник, который они проводят в кругу близких. Пока у меня нет своей собственной семьи», – сообщила подписчикам Бузова.
Знаменитость также поведала, что ее отец будет отмечать праздник с новой семьей. По ее словам, они отправятся на Рождество в «шикарное место».
«Все счастливы и здоровы, и для меня это самое главное», – рассказала певица.
Тем не менее, новогоднюю ночь исполнительница хита «Мало половин» провела в компании актрисы Натальи Рудовой. Судя по опубликованному в Instagram ролике, девушки загадали желания под бой курантов и выпили шампанское.