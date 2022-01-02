Манижу затравили за неудачную шутку о смене пола

«Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я бы хотела извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять», - ответила критикам певица.