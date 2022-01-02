Манижу затравили за неудачную шутку о смене пола

Певица Манижа Сангин выступила в новогоднем выпуске «Вечернего Урганта» в образе итальянского мачо, окруженного толпой участниц конкурса красоты. Она исполнила свой хит «Русская женщина» на итальянском языке.
В инстаграме звезда выложила свои фотографии в мужском костюме и с наклеенными усиками, и попросила отныне обращаться к ней в мужском роде. Об этом пишет «Собеседник».
«Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him».
Как ни странно, но безобидная фраза вызвала отрицательную реакцию в социальных сетях. Певицу обвинили в том, что она высмеивает трансгендерных людей, жизнь которых и без того достаточно трудна в обществах, где пропагандируют исключительно традиционные взгляды на половую принадлежность.
Так, пользователь @bulka_blin выражает возмущение в Твиттере:
«Транс*людей и так не слушают и считают многие на уровне больных…»
Манижа отредактировала свои первоначальный пост.
«Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я бы хотела извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять», - ответила критикам певица.