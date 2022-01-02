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1 час назад

Бородина заплатила за билет 450 тысяч.Но пледа в самолете ей не дали

Ксения Бородина решила воспользоваться школьными каникулами и отвезти дочерей к теплому морю. Телеведущая приобрела достаточно дорогие билеты на рейс на Мальдивы – взрослое место обошлось ей в 450 тысяч рублей, однако даже за эти деньги во время полета ей не предоставили ни пледа ни подушки.

Бородина заплатила за билет 450 тысяч.Но пледа в самолете ей не дали
Фото: InstagramInstagram

В сторис инстаграма Ксения выложила обращение к авиакомпании, где потребовала объяснить, почему при таких ценах на авиаперелет компания не в состоянии обеспечить пассажиров минимальными удобствами

«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек?! Бред же!» - заявила теледива.

В последнее время телеведущую Ксению Бородину замечают в компании приятеля ее бывшего супруга Курбана Омарова — 34-летнего Трофима Симищенко. Как сообщает StarHit, он может быть ее избранником, однако репутация у мужчины среди знакомых непривлекательная, по их словам, мужчина занимался «темными» делами и многим должен денег.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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