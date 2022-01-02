Волочкова объявила, что снова влюблена

Анастасия Волочкова, судя по ее постам в инстаграме, весело отметила Новый год. Эпатажная балерина сообщила подписчикам, что ей повезло – она встретила замечательного мужчину и вновь влюблена, чего и всем желает.

Фото: РИА Новости РИА Новости

У Анастасии прекрасное настроение – она резвится и даже катается на надувном матрасе с лестницы своего дома. Снимает на камеру веселую танцовщицу, судя по всему, ее избранник – за кадром слышан плохо сдерживаемый мужской смех.

Катание на матрасе осталось в сторис инстаграма. А фотографию своего нового сердечного друга Волочкова выложила в микроблог на всеобщее обозрение. Видно, что ее спутник высок и мускулист. Правда, свою традицию – показывать любимых мужчин по частям – Анастасия не нарушила. Вместо лица у гостя – смайлик с мультяшной тигриной мордой.

Поскольку на этот раз комментарии хозяйка микроблога не закрыла, фолловеры от души упражняются в остроумии. Некоторые с укоризной заявляют, что в 45 лет уже не стоит менять мужчин каждую неделю, или, в крайнем случае, уж делать это втайне, а не напоказ. Другие пытаются угадать, кто на фотографии: Олег, Володя или все же Миша, перебирая имена прошлых увлечений королевы шпагата. Некоторые даже предположили, что рядом с Анастасией – экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров.