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12 минут назад

Волочкова объявила, что снова влюблена

Анастасия Волочкова, судя по ее постам в инстаграме, весело отметила Новый год. Эпатажная балерина сообщила подписчикам, что ей повезло – она встретила замечательного мужчину и вновь влюблена, чего и всем желает.

Волочкова объявила, что снова влюблена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Анастасии прекрасное настроение – она резвится и даже катается на надувном матрасе с лестницы своего дома. Снимает на камеру веселую танцовщицу, судя по всему, ее избранник – за кадром слышан плохо сдерживаемый мужской смех.

Катание на матрасе осталось в сторис инстаграма. А фотографию своего нового сердечного друга Волочкова выложила в микроблог на всеобщее обозрение. Видно, что ее спутник высок и мускулист. Правда, свою традицию – показывать любимых мужчин по частям – Анастасия не нарушила. Вместо лица у гостя – смайлик с мультяшной тигриной мордой.

Поскольку на этот раз комментарии хозяйка микроблога не закрыла, фолловеры от души упражняются в остроумии. Некоторые с укоризной заявляют, что в 45 лет уже не стоит менять мужчин каждую неделю, или, в крайнем случае, уж делать это втайне, а не напоказ. Другие пытаются угадать, кто на фотографии: Олег, Володя или все же Миша, перебирая имена прошлых увлечений королевы шпагата. Некоторые даже предположили, что рядом с Анастасией – экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров.

«Это уже неприлично, так мужиков менять... Хоть бы в тихую, что ли», «Уже не Володя?», «Володя, немного подкачался», «Скорее это Миша», «Очередной Олег», «Похоже из фитнес клуба тренера арендовала», «Курбан Омаров? Похож».

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не соглашается на свидания за деньги. Подобные предложения знаменитость не готова принимать, так как боится, что за маской щедрого мужчины может скрываться маньяк.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Анастасия Волочкова,
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