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41 минуту назад

Бузова сообщила, что у ее отца появилась новая семья

Ольга Бузова записала поздравление с Новым годом для своих подписчиков и выложила ролик в сторис инстаграма. Поющая телеведущая поздравила всех с праздником и рассказала, что сама она в этот день осталась одна. Ее мама отправилась отдыхать после того, как переболела коронавирусом, а папа уехал на отдых со своей новой семьей.

Бузова сообщила, что у ее отца появилась новая семья
Фото: InstagramInstagram

«Любимый папа со своей новой семьей поедет на рождественские праздники отдыхать. Все счастливы и здоровы. Для меня это самое главное», — сообщила звезда.

Ольга отметила, что скучать ей не пришлось – у нее все время и силы ушли на любимую работу.

На днях певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим фанатам на откровенный танец неизвестной девушки в одном из клубов Москвы. Пост о возмутительном поведении неизвестной танцовщицы Бузова написала в своем Instagram-аккаунте.

Певица пояснила, что это было элитное мероприятие в честь открытия нового караоке-клуба, которым владеют ее друзья. Телеведущая была очень возмущена, назвала неизвестную «дном днищенским» и заявила, что при таком поведении женщина в XXI веке не может требовать к себе уважения.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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