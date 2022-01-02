Данилко рассказал, как он делил со своей труппой подарок Абрамовича

Андрей Данилко, прервавший свое длительное затворничество, выступал на фестивале в Дубае в новогоднюю ночь. В перерывах между песнями артист поздравлял всех присутствующих с Новым годом, поднимая бокалы с элитным шампанским. С шампанским же была связана забавна история, которую Андрей рассказал зрителям. Об этом сообщает СтарХит.

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«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали».

Андрей Данилко давно не выступал с концертами, поскольку тяжело болел. Ходили даже слухи, что артист распрощался со сценой. И вот впервые за долгое время Верка Сердючка появилась перед публикой. Сразу после боя курантов Данилко вышел на сцену, а публика пустилась в пляс.