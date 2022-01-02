В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
36 минут назад

«Мумии возвращаются»: Садальский раскритиковал новогодние  концерты

Российский актер театра и кино Станислав Садальский резко высказался о телепрограммах, предложенных зрителям в новогоднюю ночь. Также он был удивлен выбором ведущей на Первом канале.

Ведущая Первого канала возмутила Садальского
Фото: InstagramInstagram

«Включал на НГ замшелые новогодние телевеселья. Полистал программы. В бой идут … идет, ползет - одна пластическая хирургия. Мумии -возвращаются, все как один пенсионного - со старыми песнями, те же и оне же! Заинтересовала женщина с жутким даже неприятным глухим голосом. От ее голоса у меня кровь из ушей пошла. Как так возможно разговаривать на публику?! Как она попала на Первый, да ещё с авторской программой?! Все двигаются вперед, а мы ползем назад, да еще с ускорением», - написал Садальский в микроблоге.

Актер сделал вывод, что в новогоднюю ночь надо было смотреть детский канал «Карусель».

«Все так же ржут невпопад»: Лена Миро о новогодних «огоньках»

Подписчики поддержали, его, написав, что новогодние передачи никому не понравились.

«Удивительно! Настолько неинтересные программы, просто жуть! Жаль глаза», «ТВ давно почти не смотрю, а от новогодних передач тошнит. Надоели побитые молью звезды и одни и те же фильмы».

Ранее актер Станислав Садальский язвительно высказался о многочисленных наградах и званиях кинорежиссера Никиты Михалкова.

«Чуть подправлю - Фаину Раневскую, скажу про Михалкова: «Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня», - написал Садальский в Instagram.

Актер поинтересовался у подписчиков, согласны ли они с ним.
Шоу-бизнес,Лена Миро,Станислав Садальский,Фаина Раневская,Никита Михалков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители