Ведущая Первого канала возмутила Садальского

«Включал на НГ замшелые новогодние телевеселья. Полистал программы. В бой идут … идет, ползет - одна пластическая хирургия. Мумии -возвращаются, все как один пенсионного - со старыми песнями, те же и оне же! Заинтересовала женщина с жутким даже неприятным глухим голосом. От ее голоса у меня кровь из ушей пошла. Как так возможно разговаривать на публику?! Как она попала на Первый, да ещё с авторской программой?! Все двигаются вперед, а мы ползем назад, да еще с ускорением», - написал Садальский в микроблоге.