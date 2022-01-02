Ведущая Первого канала возмутила Садальского

Российский актер театра и кино Станислав Садальский резко высказался о телепрограммах, предложенных зрителям в новогоднюю ночь. Также он был удивлен выбором ведущей на Первом канале.
«Включал на НГ замшелые новогодние телевеселья. Полистал программы. В бой идут … идет, ползет - одна пластическая хирургия. Мумии -возвращаются, все как один пенсионного - со старыми песнями, те же и оне же! Заинтересовала женщина с жутким даже неприятным глухим голосом. От ее голоса у меня кровь из ушей пошла. Как так возможно разговаривать на публику?! Как она попала на Первый, да ещё с авторской программой?! Все двигаются вперед, а мы ползем назад, да еще с ускорением», - написал Садальский в микроблоге.
Актер сделал вывод, что в новогоднюю ночь надо было смотреть детский канал «Карусель».
Подписчики поддержали, его, написав, что новогодние передачи никому не понравились.
«Удивительно! Настолько неинтересные программы, просто жуть! Жаль глаза», «ТВ давно почти не смотрю, а от новогодних передач тошнит. Надоели побитые молью звезды и одни и те же фильмы».
Ранее актер Станислав Садальский язвительно высказался о многочисленных наградах и званиях кинорежиссера Никиты Михалкова.
«Чуть подправлю - Фаину Раневскую, скажу про Михалкова: «Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня», - написал Садальский в Instagram.