Киркоров получил от дочери удивительное новогоднее поздравление

Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, удивила отца необычным пожеланием на Новый год. Девочка своими руками сделала папе поздравительную открытку и написала поздравление.

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«Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022 годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии».

Счастливый отец просто не мог не похвастаться, о чем и сообщил своим подписчикам.

Новый год – семейный праздник. Эту традицию стараются соблюдать и обычные граждане и звезды. Филипп Киркоров – не исключение. Король отечественной поп-музыки встречал Новый год в своем особняке с семьей и друзьями.