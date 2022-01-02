Киркоров получил от дочери удивительное новогоднее поздравление

Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, удивила отца необычным пожеланием на Новый год. Девочка своими руками сделала папе поздравительную открытку и написала поздравление.
«Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022 годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии».
Счастливый отец просто не мог не похвастаться, о чем и сообщил своим подписчикам.
Новый год – семейный праздник. Эту традицию стараются соблюдать и обычные граждане и звезды. Филипп Киркоров – не исключение. Король отечественной поп-музыки встречал Новый год в своем особняке с семьей и друзьями.
В инстаграме Филипп выложил видеоролик, где показал, как проходила новогодняя ночь. Гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка, можно было поиграть в снежки и покататься на собачьих упряжках. Все – и хозяин и гости от души повеселились.