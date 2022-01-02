Собчак и Ивлеева показали свои пост-новогодние фотографии

Ксения Собчак и Настя Ивлеева опубликовали в инстаграмах свои фотографии, показав, как они выглядят поутру после новогодних гуляний. Отважные звезды не стали делать макияж перед съемкой, а тем более – пользоваться фоторедактором.
«Привет, ромашки…. а 1 января вообще есть варик проснуться не с куриной *** вместо лица?
я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?»
Собчак вообще позировала, лежа в постели и едва приподняв голову с подушки. Телеведущая сообщила, что без фильтров с утра 1 января никому нельзя показываться
В комментариях у звезд – смех и сочувствие.
«Насть, такие рожи во всех домах России… не переживай детка. Не ты одна», «Я не пила, а лицо все равно такое же. Это магия 1 января», «Хоть кто-то не стесняется выкладывать первоянварские фото», «Хааахааа. Все мы такие», «Праздник удался у Ксении Анатольевны».
Ранее СМИ писали, что блогер и телеведущая Настя Ивлеева в интервью журналистке Ксении Собчак не смогла ответить ни на один из 10 простых вопросов из школьной программы, касающиеся истории и литературы.