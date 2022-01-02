Собчак и Ивлеева показали свои пост-новогодние фотографии

«Насть, такие рожи во всех домах России… не переживай детка. Не ты одна», «Я не пила, а лицо все равно такое же. Это магия 1 января», «Хоть кто-то не стесняется выкладывать первоянварские фото», «Хааахааа. Все мы такие», «Праздник удался у Ксении Анатольевны».