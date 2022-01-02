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46 минут назад

Алентова после смерти мужа изменилась до неузнаваемости

Юлия Меньшова выложила в инстаграм семейную фотографию с празднования Нового года. Ее мама, 79-летняя актриса Вера Алентова, очень сильно изменилась. После смерти ее супруга, выдающегося кинорежиссера Владимира Меньшова, она похудела и осунулась.

Меньшова показала изменившуюся до неузнаваемости Алентову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вера Алентова сейчас не снимается в кино. Но продолжает служить в драмтеатре имени Пушкина, где выходит на сцену уже более полувека.

Алентову заметили на похоронах мужа с почти полностью закрытым лицом

В этом году Владимира Меньшова уже нет на семейной фотографии…Юлия пишет о своей потере.

«Мы не часто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным.

Так и было».

Телеведущая рассказала, что душевная боль после смерти отца так никуда и не уходит. Она нашла спасение в работе – и весь прошлый год много и тяжело трудилась. И очень много думала – как принять случившееся.

«…чаще стала думать о ценности паузы. Мы ведь все привыкли сегодня требовать немедленных результатов. И так любим книжки с математическими названиями: формула успеха, формула счастья... А нет никаких формул! И нет идеального мира. Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое».

Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни.
Шоу-бизнес,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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