Меньшова показала изменившуюся до неузнаваемости Алентову

Юлия Меньшова выложила в инстаграм семейную фотографию с празднования Нового года. Ее мама, 79-летняя актриса Вера Алентова, очень сильно изменилась. После смерти ее супруга, выдающегося кинорежиссера Владимира Меньшова, она похудела и осунулась.
Вера Алентова сейчас не снимается в кино. Но продолжает служить в драмтеатре имени Пушкина, где выходит на сцену уже более полувека.
В этом году Владимира Меньшова уже нет на семейной фотографии…Юлия пишет о своей потере.
«Мы не часто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным.
Так и было».
Телеведущая рассказала, что душевная боль после смерти отца так никуда и не уходит. Она нашла спасение в работе – и весь прошлый год много и тяжело трудилась. И очень много думала – как принять случившееся.
«…чаще стала думать о ценности паузы. Мы ведь все привыкли сегодня требовать немедленных результатов. И так любим книжки с математическими названиями: формула успеха, формула счастья... А нет никаких формул! И нет идеального мира. Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое».