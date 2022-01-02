Меньшова показала изменившуюся до неузнаваемости Алентову

«…чаще стала думать о ценности паузы. Мы ведь все привыкли сегодня требовать немедленных результатов. И так любим книжки с математическими названиями: формула успеха, формула счастья... А нет никаких формул! И нет идеального мира. Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое».