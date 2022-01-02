Дочь Киркорова удивила отца необычным пожеланием на Новый год (ВИДЕО)

Российский исполнитель Филипп Киркоров встретил Новый год в загородном особняке вместе с семьей и друзьями. Его 10-летняя дочь Алла-Виктория вручила отцу открытку, сделанную своими руками, с пожеланиями, которые изумили артиста. Своими эмоциями Киркоров поделился в Instagram.

На видео, опубликованном в соцсети, певец показывает, как дочь преподносит ему открытку, далее артист открывает ее и зачитывает пожелания.

«Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022 годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии! Всегда хорошего настроения и много любви», – прочитал Киркоров, а после поблагодарил дочь.

Во время новогодней вечеринки гости певца слушали поздравление президента России Владимира Путина и запускали фейерверки. Киркоров также подготовил для своих родных и друзей катание на хаски и костюмированное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой.