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1 час назад

Дочь Киркорова удивила отца необычным пожеланием на Новый год (ВИДЕО)

Российский исполнитель Филипп Киркоров встретил Новый год в загородном особняке вместе с семьей и друзьями. Его 10-летняя дочь Алла-Виктория вручила отцу открытку, сделанную своими руками, с пожеланиями, которые изумили артиста. Своими эмоциями Киркоров поделился в Instagram.

На видео, опубликованном в соцсети, певец показывает, как дочь преподносит ему открытку, далее артист открывает ее и зачитывает пожелания.

«Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022 годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии! Всегда хорошего настроения и много любви», – прочитал Киркоров, а после поблагодарил дочь.

Во время новогодней вечеринки гости певца слушали поздравление президента России Владимира Путина и запускали фейерверки. Киркоров также подготовил для своих родных и друзей катание на хаски и костюмированное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Исполнитель признался, что 2021 год был непростым: он на многое открыл глаза, однако он продолжит «петь и гореть и не потухнет никогда».

Ранее юморист и телеведущий Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева показали, как встретили Новый год. Звездная чета отметила праздник с детьми Лизой и Гарри и друзьями, в числе которых были Игорь Николаев с женой Юлией, супруга дизайнера Валентина Юдашкина Марина и дизайнер Игорь Гуляев.

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