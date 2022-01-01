Пугачева рассказала о своем заветном желании

Перед боем курантов Алла Пугачева рассказала о заветном желании, которое написала на маленьком листке бумаги. Этот момент попал на видео, которое супруг певицы телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Об этом сообщает телеканал «360».

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Примадонна встретила Новый год в кругу семьи и близких друзей в своем замке в деревне Грязь. Певица слушала речь президента РФ и готовилась сжечь клочок бумаги с записанным желанием.

В это время супруг артистки телеведущий Максим Галкин вел съемку семейного мероприятия. В какой-то момент он подошел к Пугачевой. «Не надо показывать желание. Или… Ты считаешь, нужно показать?» — спросил Галкин, отметив, что желание хорошее и касается всех.

«С Новым годом! Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны», — произнесла примадонна, помахав перед камерой листочком бумаги с желанием.