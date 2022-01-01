«У Ариши открылись глаза»: Волочкова о взаимоотношениях дочери с мачехой

Вдовин понял, что теперь, если Ариша будет с ним, то он вообще мне ничего не должен. И он просто сделал дочери предложение, от которого она не отказалась. Что он будет давать ей деньги и обеспечивать и все, а маме ничего, и она согласилась. Мне не обидно, потому что, во-первых, я не допускаю в свою душу чувство обиды. Да и к тому же Ариша взрослый человек, ей 16 лет.