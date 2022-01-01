«У Ариши открылись глаза»: Волочкова о взаимоотношениях дочери с мачехой

Анастасия Волочкова дала большое интервью в рамках проекта портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
В частности, она рассказала о своих взаимоотношениях с дочерью. Она считает, что Вдовин в свое время воспользовался случаем и переманил их дочь Ариадну жить к себе ради повышения собственной популярности.
«Я два с половиной года назад попросила Вдовина, чтобы он взял ее хотя бы на каникулы, чтобы Ариша не ехала к маме в Санкт-Петербург, потому что потом было очень сложно приводить ее в чувства после таких поездок.
Вдовин понял, что теперь, если Ариша будет с ним, то он вообще мне ничего не должен. И он просто сделал дочери предложение, от которого она не отказалась. Что он будет давать ей деньги и обеспечивать и все, а маме ничего, и она согласилась. Мне не обидно, потому что, во-первых, я не допускаю в свою душу чувство обиды. Да и к тому же Ариша взрослый человек, ей 16 лет.
Вот поэтому я сохраняю Аришу в сердце, как ребенка. Ведь до 13 лет она и была со мной ребенком, и мы жили всегда вместе. Нередко к нам с ночевками приезжали ее подружки», - сообщила Волочкова.
Анастасия уверена, что сейчас ее дочь несчастна в семье отца. Там появился маленький ребенок, которому достается все внимание родителей, да и материальных благ девочку, по словам балерины, в основном лишили.
«Ариадна говорила мне о том, что это чужая для нее семья. Для этой женщины Ариша – совершенно чужой человек. И она бы не таскала дочку на все мероприятия, если бы ее фамилия была Вдовина, а не Волочкова.
А потом, когда Ариша увидела, что у нее уже и лошадку отняли, и собачка вроде как не ее и этой тетеньке надо только с ней сфотографироваться, то, наверное, о чем-то призадумалась».
При этом звезда объяснила, что она даже рада, что ее дочь начинает осознавать реальное положение дел.
«Я ведь реально ждала и дождалась, чтобы Ариша сама увидела, где настоящее, а где — фальшь».
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не соглашается на свидания за деньги. Подобные предложения знаменитость не готова принимать, так как боится, что за маской щедрого мужчины может скрываться маньяк.