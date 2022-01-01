Стриженова резко изменила новогодние планы

«Друзья, никому не написала, поздравляю вас сейчас!!! Потом расскажу, как оказалась на другом конце света - ноги в воде, на голове корона, в руках бокал… Ну так поднимем его за то, чтобы мы в Новом году сбросили маски, дышали полной грудью, встречались с друзьями не на похоронах, а на праздниках», — подписала она размещенный там же видеоролик.