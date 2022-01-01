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6 минут назад

Стриженова резко изменила новогодние планы

Екатерина Стриженова неожиданно покинула Россию. Об этом она сообщила в инстаграме. Телеведущая, по ее словам, эту поездку не планировала.

Стриженова резко изменила новогодние планы
Фото: InstagramInstagram

Сначала она опубликовала в сторис фотографию из самолета. Вид у Екатерины растрепанный и уставший, под глазами темные круги.

«Этому человеку точно надо отдохнуть», - подписала она селфи.

Позднее в микроблоге Стриженова сообщила, что в последний момент они с мужем решили встретить Новый год на Мальдивах.

«Друзья, никому не написала, поздравляю вас сейчас!!! Потом расскажу, как оказалась на другом конце света - ноги в воде, на голове корона, в руках бокал… Ну так поднимем его за то, чтобы мы в Новом году сбросили маски, дышали полной грудью, встречались с друзьями не на похоронах, а на праздниках», — подписала она размещенный там же видеоролик.

Весной прошлого года Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет». Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок.

Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.

Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,
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