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37 минут назад

Вид легендарного советского исполнителя Юрия Антонова расстроил россиян

На Новый год в столичном Крокус Сити Холле был организован большой праздник, на котором присутствовали звезды шоу-бизнеса. Среди них был и Стас Михайлов с семьей. Певец воспользовался случаем, чтобы сфотографироваться рядом с народным артистом России Юрием Антоновым. Дело в том, что 76-летний Юрий Михайлович в последнее время почти не появляется на публике. Он сейчас находится не в лучшей форме, перенес несколько операций, сообщает Экспресс Газета.

«Печально»: вид Юрия Антонова расстроил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здоровье, возраст, через два месяца мне 77 лет. Год для всех неудачный. Что говорить. Это печально. У меня на одном колене прошли три операции», - признавался легендарный артист.

Фотографию Антонова и Михайлова опубликовала супруга Стаса Инна. В микроблоге у снимка - множество комментариев. Подписчики отмечают, что Антонов неважно выглядит и сильно постарел.

https://www.instagram.com/inamikhaylova/

«Юрий Антонов легенда наша», «Как я люблю их песни, на одних росла, на других как в колыбели души», «Еле держится Юрий Михайлович. Надеюсь, все будет хорошо».

Полтора года назад Юрий Антонов неудачно подвернул ногу, врачи диагностировали у него разрыв мениска. Антонов долго тянул с операцией, пытаясь обойтись обезболивающими уколами, однако и хирургическое вмешательство не принесло облегчения. Из-за травмы музыкант почти год не выходил из дома.

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Юрию Антонову 76 лет. В 1997 году ему было присуждено звание Народного артиста России. Певец и композитор является автором таких хитов как «От печали до радости», «Мое богатство», «Золотая лестница», «Анастасия», «Крыша дома твоего» и других.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Стас Михайлов,
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