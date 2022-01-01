Максим Галкин выложил в инстаграм видеоролик – он и Алла Пугачева принимают друзей у себя в замке. На Новый год в подмосковную деревню Грязь приехали друзья звездной пары – чета Юдашкиных, Игорь Николаев с семьей и другие известные персоны. Многие пришли с детьми.
На видео показаны интерьеры гостиной, где Примадонна собрала гостей. Виден стол с различными закусками, фруктами, ягодами. Экзотически смотрится большой самовар. Гости пьют шампанское и загадывают желания на предстоящий 2022 год.
Галкин попросил супруг озвучить то, что загадала она.
«Чтобы не было войны», - серьезно сказала Алла Борисовна.
Стас Намин дружен с Аллой Пугачевой уже много лет. И он убежден, что Примадонна, наконец, нашла свое семейное счастье. Это же касается и Максима Галкина. Музыкант считает их семейный союз дружным и крепким, а отношения – душевными и искренними. Действительно, звездная пара демонстрирует – не напоказ - настоящую нежность друг к другу. Это замечают все гости замка в подмосковной деревне Грязь.