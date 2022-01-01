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43 минуты назад

Максим Галкин показал загадывающую новогоднее желание Аллу Пугачеву

Максим Галкин выложил в инстаграм видеоролик – он и Алла Пугачева принимают друзей у себя в замке. На Новый год в подмосковную деревню Грязь приехали друзья звездной пары – чета Юдашкиных, Игорь Николаев с семьей и другие известные персоны. Многие пришли с детьми.

На видео показаны интерьеры гостиной, где Примадонна собрала гостей. Виден стол с различными закусками, фруктами, ягодами. Экзотически смотрится большой самовар. Гости пьют шампанское и загадывают желания на предстоящий 2022 год.

Галкин попросил супруг озвучить то, что загадала она.

«Чтобы не было войны», - серьезно сказала Алла Борисовна.

Стас Намин дружен с Аллой Пугачевой уже много лет. И он убежден, что Примадонна, наконец, нашла свое семейное счастье. Это же касается и Максима Галкина. Музыкант считает их семейный союз дружным и крепким, а отношения – душевными и искренними. Действительно, звездная пара демонстрирует – не напоказ - настоящую нежность друг к другу. Это замечают все гости замка в подмосковной деревне Грязь.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Стас Намин,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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