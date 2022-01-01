В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
7 минут назад

Любовь Успенская нечаянно выдала тайну Киркорова

Если бы Филипп Киркоров, который, как оказалось, сделал Любови Успенской предложение руки и сердца еще 30 лет назад, все-таки отвел свою подругу в ЗАГС, многое в звездной тусовке шоу-бизнеса изменилось бы. Об этом Филипп и Любовь поговорили после шоу «Новогодняя Маска», - пишет портал slovodel.

Любовь Успенская нечаянно выдала тайну Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многократная обладательница премии «Шансон года» вышла на сцену в наряде Елочки. Филипп Киркоров довольно быстро разоблачил Успенскую, после чего между ними состоялся откровенный разговор.

«Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж...» — заявила звезда отечественного шансона.

Киркоров тут же объяснил, что он и Люба действительно могли бы стать мужем и женой 30 лет назад. В канун того давнего Нового года Филипп действительно позвал певицу под венец. Но дальше разговоров дело не пошло. Звезды порассуждали, что сейчас их могли бы называть Филипп Успенский и Любовь Киркорова.

Филипп Киркоров рассказал, кем на самом деле приходится "мама Наташа" его детям

Любовь Успенская и Филипп Киркоров много лет были в прекрасных отношениях. Когда-то певец даже дарил коллеге концертное платье за 15 тысяч евро. Но пара небрежно брошенных королем российской попсы слов привела к конфликту, который затянулся на несколько лет, и только сейчас, наконец, завершен.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители