Любовь Успенская нечаянно выдала тайну Киркорова

Если бы Филипп Киркоров, который, как оказалось, сделал Любови Успенской предложение руки и сердца еще 30 лет назад, все-таки отвел свою подругу в ЗАГС, многое в звездной тусовке шоу-бизнеса изменилось бы. Об этом Филипп и Любовь поговорили после шоу «Новогодняя Маска», - пишет портал slovodel.

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Многократная обладательница премии «Шансон года» вышла на сцену в наряде Елочки. Филипп Киркоров довольно быстро разоблачил Успенскую, после чего между ними состоялся откровенный разговор.

«Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж...» — заявила звезда отечественного шансона.

Киркоров тут же объяснил, что он и Люба действительно могли бы стать мужем и женой 30 лет назад. В канун того давнего Нового года Филипп действительно позвал певицу под венец. Но дальше разговоров дело не пошло. Звезды порассуждали, что сейчас их могли бы называть Филипп Успенский и Любовь Киркорова.