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17 минут назад

«Надоела эта жвачка»: Лена Миро раскритиковала новогодние «огоньки»

Блогер Лена Миро раскритиковала программы новогодних «огоньков». Она написала в своем ЖЖ, что впервые не стала включать в новогоднюю ночь телевизор, поскольку поняла, что там все те же персонажи и те же концертные номера, что и были ранее из года в год. А выступление президента Владимира Путина она посмотрела через Телеграм-канал.

«Все так же ржут невпопад»: Лена Миро о новогодних «огоньках»
Фото: facebook.com/lena.myro.5facebook.com/lena.myro.5

Миро сравнила сценарии новогодних передач с многажды пережеванной жвачкой, утративший вкус и цвет.

«Из года в год на Новый год нас кормят одной и той же жвачкой. Она уже потеряла вкус (ее жевали до этого многократно, из поколения в поколение), она неактуальна, невкусна и надоела.

Бабушки наши смотрели Иронию с легким паром. Родители. Мы -- да сколько же можно?!

Надоело.

Про песни до и после полуночи даже говорить неприятно. Есть ощущение какого-то болота, куда колхозная самодеятельность тащит на Новый год всю деревню».

Эпатажная блогер отметила и атмосферу фальшивой радости, царящую среди артистов и приглашенной публики.

«Все так же бросают друг в друга конфетти и ржут невпопад».

Ранее бывший гендиректор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» Эдуард Сагалаев посмеялся над современными выпусками новогоднего шоу «Голубой огонек».

Ротару снялась в "Голубом огоньке" и поздравила россиян "несмотря ни на что"

Сагалаев считает, что нынешний формат шоу рассчитан на аудиторию в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, он отметил, современные новогодние передачи – это лишь пародия на советские праздничные выпуски, в которых имелась уникальная атмосфера.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Эдуард Сагалаев,Владимир Путин,
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