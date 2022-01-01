«Все так же ржут невпопад»: Лена Миро о новогодних «огоньках»

Блогер Лена Миро раскритиковала программы новогодних «огоньков». Она написала в своем ЖЖ, что впервые не стала включать в новогоднюю ночь телевизор, поскольку поняла, что там все те же персонажи и те же концертные номера, что и были ранее из года в год. А выступление президента Владимира Путина она посмотрела через Телеграм-канал.