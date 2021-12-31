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32 минуты назад

"Драка животных": Панин высмеял Нурмагомедова и  Макгрегора

Актер Алексей Панин на пресс-конференции промоушена «Наше дело», который занимается организацией боев между медийными персонами, заявил, что бойцы смешанного стиля (ММА) дерутся, как животные. Запись пресс-конференции доступна на канале Rutube.

"Драка животных": Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора
Фото: ТАССТАСС

На пресс-конференции обсуждался предстоящий бой Панина с актером и певцом Никитой Пресняковым. По словам Панина, он хочет выйти с Пресняковым на бой, чтобы просто показать красивый бокс.

«Не профессиональный», - уточнил Панин.

Он заявил, что настаивает, чтобы во время поединка бойцы не дрались ногами.

«Я вообще считаю, что Хабиб делает, Макгрегор, - это не спорт. Это драка животных», - сказал Панин.

По его словам, бойцы ММА «убивают друг друга».

«Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, - они животные... Когда люди убивают друг друга и выбивают зубы – это не спорт», - добавил актер.

Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора состоялся в 2018 году на ринге в Лас-Вегасе. Победу одержал Нурмагомедов.

Шоу-бизнес,Хабиб Нурмагомедов,Алексей Панин,Никита Пресняков,Конор Макгрегор,
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