Вокалист рок-группы упал в реку в Москве

31-летний Элерих оказался в реке в районе Котельнической набережной. Предположительно, в момент падения музыкант был пьян.
Мужчину с переохлаждением доставили в реанимацию одной из столичных больниц.
Павел Элерих – вокалист метал-группы ELERIX.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Утром 27 декабря он вышел из дома, чтобы пойти в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. В соцсетях сообщали, что школьник сел не на тот автобус, а денег на еще одну поездку у него не было. По этой причине мальчик решил пойти пешком и заблудился.