Вокалист рок-группы упал в реку в Москве

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Утром 27 декабря он вышел из дома, чтобы пойти в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. В соцсетях сообщали, что школьник сел не на тот автобус, а денег на еще одну поездку у него не было. По этой причине мальчик решил пойти пешком и заблудился.