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20 минут назад

Музыканта доставили в реанимацию после падения в Москву-реку

Музыкант Павел Элерих попал в реанимацию после падения в Москву-реку, сообщает РЕН ТВ.

Вокалист рок-группы упал в реку в Москве
Фото: InstagramInstagram

31-летний Элерих оказался в реке в районе Котельнической набережной. Предположительно, в момент падения музыкант был пьян.

Мужчину с переохлаждением доставили в реанимацию одной из столичных больниц.

Павел Элерих – вокалист метал-группы ELERIX.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Утром 27 декабря он вышел из дома, чтобы пойти в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. В соцсетях сообщали, что школьник сел не на тот автобус, а денег на еще одну поездку у него не было. По этой причине мальчик решил пойти пешком и заблудился.

Шоу-бизнес,Происшествия,РЕН ТВ,
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