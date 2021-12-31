Пелагея нашла работу победителю шоу "Голос"

Победитель шоу «Голос» Александр Волкодав стал солистом группы «Пелагея». Об этом наставница певца Пелагея сообщила в Instagram.

Фото: voice1tv/Инстаграм voice1tv/Инстаграм

«Саша Волкодав только что принял предложение стать солистом группы «ПЕЛАГЕЯ»! Теперь этот парень - НАШ!» - написала Пелагея перед началом финального выпуска «Голоса».

В финале Волкодав исполнил песню Сергея Трофимова «Казачья» и «Серенаду Трубадура» из «Бременских музыкантов».

В итоговом подсчете голосов на стороне Волкодава оказались 53,3% телезрителей против 46,7% за участника команды Александра Градского Алишера Каримова.

Таким образом, с Александром Волкодавом Пелагея впервые выиграла «Голос» за все годы своего наставничества.