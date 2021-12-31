Нагиев обратился к внебрачному сыну в эфире «Голоса»

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет – это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», – сказал Нагиев.