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50 минут назад

Нагиев поздравил внебрачного сына с днем рождения в эфире «Голоса»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире шоу «Голос» на Первом канале поздравил своего внебрачного сына Марка с днем рождения, пишут СМИ.

Нагиев обратился к внебрачному сыну в эфире «Голоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет – это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», – сказал Нагиев.

При этом зрители не сразу поняли, о ком именно говорит актер. Речь якобы шла о внебрачном сыне Нагиева от Наталии Коваленко – Марке, пишет издание StarHit.

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Кроме того, по данным СМИ, у артиста еще есть дочь от Анны Спектор, а также сын Кирилл от единственной официальной жены Алисы Шер.

Шоу-бизнес,Алиса Шер,Дмитрий Нагиев,
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