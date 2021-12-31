Нагиев обратился к внебрачному сыну в эфире «Голоса»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире шоу «Голос» на Первом канале поздравил своего внебрачного сына Марка с днем рождения, пишут СМИ.
«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет – это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», – сказал Нагиев.
При этом зрители не сразу поняли, о ком именно говорит актер. Речь якобы шла о внебрачном сыне Нагиева от Наталии Коваленко – Марке, пишет издание StarHit.
Кроме того, по данным СМИ, у артиста еще есть дочь от Анны Спектор, а также сын Кирилл от единственной официальной жены Алисы Шер.