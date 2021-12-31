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18 минут назад

Александра Градского «оживили» в финале проекта «Голос»

Десятый сезон проекта «Голос» подошел к финалу — и он запомнится всем поклонникам надолго. Трагедия потрясла участников, организаторов и фанатов шоу — один из наставников, Александр Градский, скончался во время съемок. Такого еще никогда не случалось за всю историю международного проекта, который снимают не только в России.

В финале шоу "Голос" "оживили" Градского
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Несмотря на произошедшее, сезон решили доснять — в память о Градском. Но в финале шоу в выступлении должны участвовать двое — наставник и подопечный.

Организаторы смогли найти выход из этого положения и «оживили» музыканта — на большом экране, который был установлен позади сцены, показывали старое выступление Градского. Благодаря этому последний оставшийся член его команды — Алишер Каримов — смог исполнить со своим наставником композицию «Как молоды мы были».

Песня прозвучала пронзительно и надрывно.

— Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут, — признался певец.

Артисту аплодировал стоя весь зал. Многим казалось, что Каримов несомненно победит в финале, но дело приняло неожиданный оборот. Подопечный Пелагеи Александр Волкодав вырвал победу у Каримова, набрав больше голосов.

Назван победитель десятого сезона шоу «Голос»

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником «Голоса» сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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