В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
12 минут назад

Назван победитель десятого сезона шоу «Голос»

Победителем десятого сезона телевизионного проекта «Голос» на Первом канале стал Александр Волкодав из команды певицы Пелагеи, видео финала опубликовано на YouTube-канале проекта.

Назван победитель десятого сезона шоу «Голос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Десятый сезон музыкального конкурса завершился в четверг, 30 декабря. В тройку финалистов также вошли Ернар Садербаев из команды певца Димы Билана и Алишер Каримов из команды композитора Александра Градского. Александр Волкодав, набравший 53,3 процента голосов, был назван победителем.

Кресло скончавшегося Александра Градского пустовало. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев выразил благодарность всем наставникам проекта. «После смерти Градского показалось, будто мы потеряли наш самый главный центр притяжения», — признался певец Леонид Агутин.

Ранее десятый сезон «Голоса» посвятили Градскому. Организаторы заявили, что считают долгом довести этот сезон до конца в память об исполнителе. Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Дима Билан,Леонид Агутин,Дмитрий Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители