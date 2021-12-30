Хлебникову передумали выписывать

Певица Марина Хлебникова останется под стационарным наблюдением врачей в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Данила Прайса.
«Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — сказал он.
Прайс также подчеркнул, что сообщения о выписке Хлебниковой из больницы являются лишь слухами.
Ранее сообщалось, что после длительного лечения певицу отправили домой в удовлетворительном состоянии.
Напомним, что Хлебникова получила сильные ожоги лица и тела в пожаре у себя в квартире в Москве 18 ноября. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.