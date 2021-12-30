Хлебникову передумали выписывать

Певица Марина Хлебникова останется под стационарным наблюдением врачей в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Данила Прайса.

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«Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — сказал он.

Прайс также подчеркнул, что сообщения о выписке Хлебниковой из больницы являются лишь слухами.

Ранее сообщалось, что после длительного лечения певицу отправили домой в удовлетворительном состоянии.