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1 час назад

Хлебникову передумали выписывать

Певица Марина Хлебникова останется под стационарным наблюдением врачей в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Данила Прайса.

Хлебникову передумали выписывать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — сказал он.

Прайс также подчеркнул, что сообщения о выписке Хлебниковой из больницы являются лишь слухами.

Ранее сообщалось, что после длительного лечения певицу отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что Хлебникова получила сильные ожоги лица и тела в пожаре у себя в квартире в Москве 18 ноября. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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