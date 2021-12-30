Елизавета Боярская  показала предновогодние хлопоты. Видео

Известная петербургская актриса Лиза Боярская показала, как проходит ее день в преддверии Нового года. 30 декабря артистка разместила в Instagram ролик, который длится всего несколько секунд, но передает атмосферу предпраздничной лихорадки.
Оказывается, Боярская сама покупает продукты, чтобы приготовить праздничный ужин для семьи. И сегодня звезда занималась походом по магазинам. Подарки родным и друзья занятая актриса, видимо, тоже купить заранее не успела.
«Сегодняшний квест – успеть всё! Подарки, продукты, куча дел и сыграть в спектакле», – подписала пост артистка.