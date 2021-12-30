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1 час назад

Мечта девочек из TikTok: Назван секс-символ года среди мужчин

Солист Måneskin Дамиано Давид стал секс-символом уходящего года, пишет издание «Слово и Дело».

Мечта девочек из TikTok: назван секс-символ года среди мужчин
Фото: ReutersReuters

«Тут все очевидно — это стопроцентный секс-символ эпохи, и о нем до сих пор мечтают девочки из TikTok», - пояснили авторы рейтинга главных и самых запоминающихся культурных феноменов уходящего 2021 года.

Российским альбомом года по версии составителей рейтинга стал «Красота и Уродство» Оксимирона. Сначала рэпер, молчавший несколько лет, выпустил несколько клипов на новые песни, за ними последовал микстейп. Завершилось все полноценным альбомом «Красота и Уродство», которого с нетерпением ждали поклонники его творчества.

Англоязычным альбомом года стал «30» Адель, перед этим также молчавшей шесть лет.

Интервью года был признан диалог журналистки Ксении Собчак и рэпера Алишера Моргенштерна. Как отмечают авторы рейтинга, на волне хайпа — обожания и ненависти к персоне Моргенштерна — видео приобрело гигантские масштабы, преимущественно, медийные и рекламные. Сначала слова артиста о необходимости празднования Дня Победы обсуждали на высшем уровне, потом Моргенштерн уехал за границу под заголовки СМИ о «побеге из России». Затем вернулся, подогрев к себе интерес.

«Наверное, такой грубый монетизированный хайп тоже можно считать трендом уходящего года», - отмечают авторы рейтинга.

При этом хайпом года они все же назвали корейский сериал «Игра в кальмара». За первый месяц после премьеры на Netflix его посмотрели более 142 миллионов человек, а в соцсетях цитаты и кадры из картины разобрали на мемы.

Фильмом года назван «Человек-Паук как образцовый фан-сервисный экшен с предшествовавшей идеальной рекламно-маркетинговой кампанией.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Давид Дамиано,Адель,Ксения Собчак,Netflix,
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