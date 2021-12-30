Дочь Заворотнюк пожаловалась на неадекватного курьера

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, как ее из-за опоздания не хотели пускать с багажом на борт самолета. В своем инстаграм-аккаунте наследница онкобольной актрисы рассказала, чем все закончилось.

Фото: Instagram Instagram

Из-за опоздания ее багаж отправили из Санкт-Петербурга в Москву следующим рейсом, а потом его должен был привезти курьер, а местом доставки она указала адрес своей подруги. Когда же наследница актрисы попыталась изменить адрес по телефону, на нее обрушился праведный гнев курьера.

Неадекватный мужчина высказал Заворотнюк все свое недовольство. Анна отметила, что так с ней давно никто не разговаривал.

«Просто жуткий хам!» – заявила оскорбленная модель в Сторис, пишет Дни.ру.