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1 час назад

Вернувшийся в Россию Алексей Панин: «Я уже двадцать раз пожалел, что приехал»

Актер Алексей Панин, на днях прилетевший в Россию из Испании, пожаловался на холода и нечищенный снег.

Вернувшийся в Россию Панин: «Я уже двадцать раз пожалел, что приехал»
Фото: InstagramInstagram

Подписчики Алексея в Instagram обратили внимание, что после возвращения на Родину взгляд актера стал непривычно грустным и настороженным.

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Панин объяснил, что не собирается надолго задерживаться в Москве: они с дочкой Нюсей прилетели на Новый год, а потом вернутся обратно в Испанию греться на солнышке.

«Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками», - пожаловался артист в сторис Instagram.

Напомним, Алексей Панин переехал в испанскую Торревьеху в 2019 году. Перед этим он неоднократно называл Россию «грязной, уголовной и гомофобной», а также упрекал россиян в «ненависти друг к другу». Он говорил, что готов работать грузчиком в Испании, лишь бы не жить в РФ.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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