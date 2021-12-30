Вернувшийся в Россию Панин: «Я уже двадцать раз пожалел, что приехал»

Актер Алексей Панин, на днях прилетевший в Россию из Испании, пожаловался на холода и нечищенный снег.

Фото: Instagram Instagram

Подписчики Алексея в Instagram обратили внимание, что после возвращения на Родину взгляд актера стал непривычно грустным и настороженным.

Панин объяснил, что не собирается надолго задерживаться в Москве: они с дочкой Нюсей прилетели на Новый год, а потом вернутся обратно в Испанию греться на солнышке.

«Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками», - пожаловался артист в сторис Instagram.