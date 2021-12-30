«Курьер был просто не то, чтобы не в адеквате. Со мной никто так давно не общался. Просто жуткий хам! Ужаснейший хам! Он начинает: «Да я! Я весь день езжу!» Это все, естественно, с матом. Я думаю, ладно, без проблем. Я лучше сама потом вызову доставку. Везите, куда назначено», - рассказала Анна.