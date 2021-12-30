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50 минут назад

Анна Заворотнюк пожаловалась на обматерившего ее курьера

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на хамство курьера, который доставлял ей чемодан из аэропорта.

Ранее Анна рассказала в сторис Instagram, что из-за опоздания на самолет из Санкт-Петербурга в Москву ее багаж полетел другим рейсом. В аэропорту ей пообещали, что чемодан затем привезет курьер.

После доставки чемодана Заворотнюк поделилась заключительной частью истории. Так, в аэропорту Анна указала в качестве места доставки адрес своей подруги. По ее словам, сотрудник ей пообещал, что, когда курьер будет звонить, адрес можно будет изменить, однако на деле курьер принял изменения в штыки.

«Курьер был просто не то, чтобы не в адеквате. Со мной никто так давно не общался. Просто жуткий хам! Ужаснейший хам! Он начинает: «Да я! Я весь день езжу!» Это все, естественно, с матом. Я думаю, ладно, без проблем. Я лучше сама потом вызову доставку. Везите, куда назначено», - рассказала Анна.

Когда курьер приехал, он начал кричать и хамить подруге, принимавшей доставку. А в завершении своей тирады изо всех сил пнул чемодан ногой.

Скандал на борту: Заворотнюк отказались пускать в самолет

Заворотнюк пошутила, что после произошедшего чемодану необходима психологическая помощь, и ей придется брать чемодан с собой на сеансы к психологу.

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