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1 час назад

Таюрская прокомментировала слухи о расставании с Прусикиным

Софья Таюрская решила прокомментировать слухи о том, что она якобы разошлась с Ильей Прусикиным. Участники группы Little Big перестали скрывать свой роман этой весной, и тогда многие считали, что именно Соня стала причиной развода Ильи с его женой Ириной Смелой. Впрочем, сами артисты эту версию опровергали. Теперь же пара перестала делиться совместными фото, что стало поводом для новых домыслов — о разрыве. Однако 30-летняя Таюрская опровергла эти слухи StarHit.ru.

Таюрская прокомментировала слухи о расставании с Прусикиным
Фото: InstagramInstagram

«Не гадайте. У нас у всех все хорошо», — заявила певица, добавив, что и с бывшей женой возлюбленного у нее прекрасные отношения.

«У ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по-своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — рассказала Таюрская.

По словам Сони, она отлично ладит с сыном Прусикина: «Добрыня — очень крутой ребенок, он живет у нас такое же количество времени, сколько живет с мамой. Они с Ирой приезжали к нам в гости на днях».

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