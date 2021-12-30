Таюрская прокомментировала слухи о расставании с Прусикиным

Софья Таюрская решила прокомментировать слухи о том, что она якобы разошлась с Ильей Прусикиным. Участники группы Little Big перестали скрывать свой роман этой весной, и тогда многие считали, что именно Соня стала причиной развода Ильи с его женой Ириной Смелой. Впрочем, сами артисты эту версию опровергали. Теперь же пара перестала делиться совместными фото, что стало поводом для новых домыслов — о разрыве. Однако 30-летняя Таюрская опровергла эти слухи StarHit.ru.