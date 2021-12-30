Таюрская прокомментировала слухи о расставании с Прусикиным

Софья Таюрская решила прокомментировать слухи о том, что она якобы разошлась с Ильей Прусикиным. Участники группы Little Big перестали скрывать свой роман этой весной, и тогда многие считали, что именно Соня стала причиной развода Ильи с его женой Ириной Смелой. Впрочем, сами артисты эту версию опровергали. Теперь же пара перестала делиться совместными фото, что стало поводом для новых домыслов — о разрыве. Однако 30-летняя Таюрская опровергла эти слухи StarHit.ru.
«Не гадайте. У нас у всех все хорошо», — заявила певица, добавив, что и с бывшей женой возлюбленного у нее прекрасные отношения.
«У ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по-своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — рассказала Таюрская.
По словам Сони, она отлично ладит с сыном Прусикина: «Добрыня — очень крутой ребенок, он живет у нас такое же количество времени, сколько живет с мамой. Они с Ирой приезжали к нам в гости на днях».