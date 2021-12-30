Стали известны детали состояния здоровья Хлебниковой при выписке

Певицу Марину Хлебникову после длительного лечения выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Медики дают благополучные прогнозы по ее выздоровлению. Об этом сообщает «Пятый канал».
«У Хлебниковой наблюдается равномерное дыхание, без посторонних хрипов. Кожный покров практически восстановлен. Пересаженные певице кожные трансплантаты прижились», — говорится в материале.
В ближайшие полгода Хлебниковой противопоказаны нахождение на солнце и какие-либо тепловые процедуры. Кроме того певице рекомендовано постоянное наблюдение у ряда специалистов и регулярная обработка поврежденных участков кожи специальными средствами.
Напомним, что 18 ноября в квартире Хлебниковой в Москве произошел пожар, в результате которого у нее диагностировали ожоги 20% тела разных степеней тяжести. В частности, у певицы сильно пострадали лицо и грудь. По предварительным данным, Хлебникова заснула с непотушенной сигаретой, что и привело к трагедии. В больнице в крови певицы также обнаружили наличие алкоголя.