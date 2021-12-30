Стали известны детали состояния здоровья Хлебниковой при выписке

Певицу Марину Хлебникову после длительного лечения выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Медики дают благополучные прогнозы по ее выздоровлению. Об этом сообщает «Пятый канал» .

В ближайшие полгода Хлебниковой противопоказаны нахождение на солнце и какие-либо тепловые процедуры. Кроме того певице рекомендовано постоянное наблюдение у ряда специалистов и регулярная обработка поврежденных участков кожи специальными средствами.

Напомним, что 18 ноября в квартире Хлебниковой в Москве произошел пожар, в результате которого у нее диагностировали ожоги 20% тела разных степеней тяжести. В частности, у певицы сильно пострадали лицо и грудь. По предварительным данным, Хлебникова заснула с непотушенной сигаретой, что и привело к трагедии. В больнице в крови певицы также обнаружили наличие алкоголя.