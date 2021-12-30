Шура задумался о детях

Певец Шура задумывается об усыновлении или рождении ребенка с помощь суррогатной матери. Об этом он рассказал в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!».

Фото: Рамблер Рамблер

По словам певца, он давно мечтает о детях, но его пугает, что из-за злоупотребления наркотиками в прошлом и проблем со здоровьем велика вероятность рождения ребенка-инвалида.

Шура признался, что несколько лет назад начал подыскивать суррогатную мать для будущего ребенка, но так и не довел дело до конца.

Кроме того, певец мечтает о финансовой стабильности для будущего сына или дочери.

«Я хочу, чтобы мой ребенок рос красиво и достойно. Сейчас я закончу ремонт в квартире, и мы посмотрим», - сказал Шура.

Певец также сообщил, что рассматривает вариант усыновления малыша из детского дома.