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1 час назад

Шура задумался о детях

Певец Шура задумывается об усыновлении или рождении ребенка с помощь суррогатной матери. Об этом он рассказал в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!».

Шура задумался о детях
Фото: РамблерРамблер

По словам певца, он давно мечтает о детях, но его пугает, что из-за злоупотребления наркотиками в прошлом и проблем со здоровьем велика вероятность рождения ребенка-инвалида.

Шура признался, что несколько лет назад начал подыскивать суррогатную мать для будущего ребенка, но так и не довел дело до конца.

Кроме того, певец мечтает о финансовой стабильности для будущего сына или дочери.

«Я хочу, чтобы мой ребенок рос красиво и достойно. Сейчас я закончу ремонт в квартире, и мы посмотрим», - сказал Шура.

Певец также сообщил, что рассматривает вариант усыновления малыша из детского дома.

Ранее в эфире шоу «Суперстар» Шура рассказал, что из-за пагубных привычек, ошибок молодости и продолжительной борьбы с раком он практически стерилен.

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