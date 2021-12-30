Взял вину на себя: вдовец Легкоступовой высказался о смерти певицы

Яхтсмен Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой (1965–2020), которой 30 декабря исполнилось бы 56 лет, рассказал в интервью NEWS.ru, как живёт спустя полтора года после гибели жены, поделился планами о выпуске сборника её неизвестных песен, объяснил, почему решил отказаться от своей доли в наследстве, и признался, что почти простил детей артистки, обвинявших его в смерти матери.

«Моя доля в наследстве оценивается в 11 миллионов рублей»

— Почему вы решили отказаться от своей доли в наследстве Валентины Легкоступовой в пользу её детей Анэтты и Матвея и мамы Галины Ивановны?

— Я сразу после смерти Вали собирался отказаться от своей части наследства. Но мои альтруистические начинания были прерваны. Когда я молчал, ничего не делал, меня чёрт-те в чём обвиняли (дети Валентины Легкоступовой обвиняли Юрия Фирсова в рукоприкладстве по отношению к певице и причастности к её смерти. — NEWS.ru).

Пришлось противопоставить себя на какое-то время, заявить о правах на наследство. Это был импульсивный шаг в ответ на клевету, которой меня облили. Сейчас понимаю, что мне не нужно, не буду этой вознёй заниматься. Я из дающих, а не из берущих. Хочется конфликт прекратить, хотя не я его начал.

Устал — раз. Отчасти простил — два. Валя находится на этом свете физически в своих детях, внуках. Как человек разумный, я понимаю, что ей моё решение было бы приятно и понятно.

— Надеетесь помириться с мамой и детьми Валентины Легкоступовой?

— На примирение не рассчитываю. Поступаю по совести. Моя доля в наследстве оценивается в сумму порядка 11 миллионов рублей — это доля в московской квартире и загородном доме. Отказываясь, делаю то, что должен сделать, а как поведёт себя вторая сторона, загадывать не буду. Возможно, оценят мой поступок.

С Галиной Ивановной — мамой Валентины — мне хотелось бы общаться. Она человек хороший, видела, какие у нас были отношения с Валей. Но решение, общаться со мной или нет, принимает Галина Ивановна. Пока мы не общаемся.

— СМИ сообщали, будто вы жили в квартире Легкоступовой, выгнав её сына.

— Это не так. Я живу в Турции. В Москву приехал накануне Валиного дня рождения 30 декабря, чтобы побывать на её могиле, цветы возложить.

«Планирую выпустить диск неизвестных песен Легкоступовой»

— Вы рассказывали, что ваши ценные вещи и значительная сумма денег пропали из квартиры Легкоступовой сразу после её смерти. Удалось их вернуть?

— Нет, не вернул — ни документы, ни личные вещи, ни ювелирку (ранее Юрий говорил, что подозревает дочь певицы Анэтту Бриль в том, что она могла вывезти его имущество. — NEWS.ru).

И деньги мои до сих пор находятся в Следственном комитете, они были изъяты на период следственных мероприятий. Анэтта тоже на них претендует. Она сказала, что, если несколько тысяч долларов лежали в квартире мамы, значит, это мамины деньги. Соответственно, по мнению Анэтты, они должны достаться ей как дочери.

Я представил следователям доказательства того, что незадолго до Валиного ухода продал яхту именно за эту сумму. Кому в итоге отдадут эти деньги, я не знаю.

— Вы планировали участвовать в установке памятника на могиле Валентины. Работа над памятником идёт по плану?

— Об этом надо спросить Анэтту. Меня не допустили. Позиция Анэтты и Матвея такая, что ничего от моего имени на могиле и памятнике не будет, никаких слов «от любящего мужа» они не допустят.

— Выпустить диск песен в исполнении Валентины Легкоступовой по-прежнему планируете?

— Я считаю, что Валентину недостаточно продюсировали при жизни. Буду счастлив, если мне удастся выпустить диск с её песнями, у меня сохранились на компьютере песни в её исполнении, о которых публика не знает.

«Валя приходит ко мне, по ту сторону точно что-то есть»

— Валентина вам снится?

— Не только снится, порой даже бывают определённые видения, будто наяву, — её тень, образ. Это не пугает, но всё больше убеждает меня в том, что существует обратная связь, по ту сторону жизни точно что-то есть.

— Не считаете себя даже косвенно виновным в смерти Валентины?

— Я виновен в том, что недоглядел за ней.

Какое-то фатальное стечение обстоятельств. Стал верить в судьбу, предопределённость. Каждому из нас, вероятно, отмерен свой срок. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти.

А уже после её ухода я нашёл в боковом кармашке её сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью. Она как будто знала, что скоро уйдёт.

— Время лечит?

— По крайней мере уже нет нервозного каждодневного состояния. Боль притупляется. Хотя мысли о Вале по-прежнему крутятся в голове каждый день. Но начинаешь смиряться со случившимся. Вспоминаю о ней хорошее.

Новую любовь не встретил, но надеюсь, что встречу. Спасает работа, занимаюсь, так сказать, восстановлением своего финансового положения. Надеюсь восстановить и социальный капитал — испортили-то его прилично мою репутацию, человеческую и мужскую. Друзья мои — умные люди и всё понимают. А вот незнакомые до сих пор нет-нет да и напишут мне в соцсетях какой-нибудь бред.

Полтора года прошло (после смерти Валентины Легкоступовой. — NEWS.ru), а какая-нибудь Люба Пупкина_68 мне пишет: «Вы альфонс, Юрий. Это точно. А ещё вы похожи на Трампа, и зубы у вас белые, фу».

Пользуются тем, что Интернет позволяет писать что угодно и кому угодно. Многое уже воспринимаю с юмором. Конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить.

Следственный комитет Москвы вынес седьмое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к трагедии, была признана несчастным случаем. По версии следствия, артистка в алкогольном опьянении поскользнулась и упала в ванной, ситуация осложнилась хроническими заболеваниями на фоне злоупотребления спиртным.

Легкоступова умерла от полиорганной недостаточности, свидетельствуют данные длительной доследственной проверки. Следователи отметили, что похмельный синдром у певицы на фоне десятилетнего стажа употребления алкоголя сопровождался «выраженными неврологическими, психическими и соматическими расстройствами».

Следственный комитет не обнаружил признаков насильственной смерти после возможного избиения мужем Юрием Фирсовым, в котором обвиняла его дочь Легкоступовой Анэтта Бриль. Поступил отказ в возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве, причинении смерти по неосторожности, доведении до самоубийства и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (статьи 105, 109, 110, часть 4 статьи 111 УК РФ).

«КоммерсантЪ» сообщил, что, по неподтвержденным данным, решается вопрос о проверке самой Бриль. Вдовец артистки потребовал привлечь женщину к ответственности за кражу его личных документов, которые находились в квартире, где жили супруги. Также дочери может быть вменен ложный донос и хищение крупной суммы денег.

Раскрыта истинная причина смерти российской певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение специалистов.

Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского проанализировали посмертное состояние Легкоступовой и подписали результаты экспертизы о причинах гибели артистки. Согласно выводам специалистов, знаменитость умерла из-за полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы.

Отмечается, что хронические заболевания исполнительницы хита «Ягода малина» получили развитие вследствие многолетнего злоупотребления спиртными напитками. Эксперты не обнаружили признаков насилия в отношении покойной звезды, а также исключили ошибочные действия врачей.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Пара долгое время не связывалась с родственниками, а 7 августа обоих нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле доставленной в больницу Легкоступовой обнаружили многочисленные травмы и синяки.

Муж певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, перед смертью поил супругу алкоголем. Об этом его друг рассказал газете «Комсомольская правда».

«Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Голос у него тогда был настолько взволнованный, что я отложил все дела и пригласил его к себе. Он приехал, и я тогда его просто не узнал. Весь какой-то дерганный, взъерошенный, руки тряслись», — поделился собеседник издания.

По его словам, сначала Фирсов жаловался на сына Валентины Матвея, которого он считал тунеядцем и обвинял в краже денег. Потом рассказал другу, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, яхтсмен уложил ее на кровать и начал вливать ей в рот пиво.

Как утверждает друг Фирсова, тот не осознавал, что лишь ухудшает состояние жены. Фирсов думал, что Легкоступовой станет легче, так как после нескольких дней запоя человек, получивший новую дозу алкоголя, чувствует себя лучше.

Бывший муж певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов ответил на обвинение в изнасиловании жены перед смертью. Об этом сообщает «Пятый канал».

57-летний вдовец счел бессмысленными предположения о том, что он мог принуждать к сексу любимую супругу. По его словам, интимная близость между ними всегда происходила по обоюдному желанию.

«Вы такую чушь говорите. Любимая жена, мы… Не знаю, как можно насиловать женщину, которая любит тебя, а ты любишь ее», — заявил Фирсов.

Адвокат яхтсмена Валерия Макарова предположила, что ее подзащитного пытаются затравить, выдвигая против него подобные обвинения.

Ранее сообщалось, что певица Валентина Легкоступова могла подвергнуться сексуальному насилию перед смертью. С данным заявлением выступил профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов в эфире программы «Пусть говорят». Эксперт пришел к такому выводу, изучив гематомы на теле артистки.

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в новом интервью назвала вдовца артистки, яхтсмена Юрия Фирсова, абьюзером.

Она обвинила мужчину в психологическом насилии. Когда перед госпитализацией Бриль спрашивала мать, что случилось, та предположила, что упала. Фирсов же, по ее словам, молчал и лишь после смерти Легкоступовой стал рассказывать, что она упала. Бриль считает, что ее мать могла быть запугана.

Кроме того, Бриль обратила внимание на то, что Фирсов предложил поехать в клинику, где он всегда лечился сам.

«Это чистой воды абьюзинг! На мой взгляд, психологическое насилие над мамой было очень сильное. Он оградил ее от всех членов семьи - от меня, моего брата, от бабушки», — цитирует женщину сайт kp.ru.

Дочь певицы также утверждает, что Фирсов нападал на сына Легкоступовой Матвея и якобы бросался на последнего с ножами.

Известный блогер Вадим Манукян был возмущен появившимися слухами о заброшенной могиле Валентины Легкоступовой.

Певица ушла из жизни 14 августа 2020 года в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, часть праха артистки была захоронена на Троекуровском кладбище. В последнее время ряд спикеров критикуют семью погибшей за то, что на ее могиле до сих пор не был установлен памятник. Друг певицы Вадим Манукян возмутился тем, что недовольные даже не удосужились посетить могилу артистки, прежде чем позволять себе подобные заявления. Он также поделился фотографией памятника, который был недавно установлен на могиле Валентины Легкоступовой.

ВКонтакте

«Сколько же в последнее время различные спикеры вылили лжи на семью моей подруги Валечки. Семья с самого начала говорила о том, что к 30 декабря памятник Валентине Легкоступовой будет стоять. Меня возмущает то, что даже после этого недобросовестные спикеры продолжают говорить о том, что памятника на могиле нет и что там только крест. Они хоть на могиле были? Бог им судья», — высказался Манукян.