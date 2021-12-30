Девушка Хованского назвала первое, что он сделал после СИЗО

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова рассказала, что первым делом вернувшись домой из СИЗО обвиняемый в оправдании терроризма обнял свою собаку. В этом она призналась в беседе с NEWS.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметила девушка, сейчас блогер чувствует себя лучше, правда есть небольшие проблемы со здоровьем, на него негативно повлияло нахождение в СИЗО.

«В целом все хорошо, уже даже временами радостный», — добавила Нелюбова.

Напомним, что Хованского задержали и арестовали в начале июня. Следователи обвиняют его по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») из-за песни, исполненной блогером о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов.

29 декабря суд по ходатайству следователей смягчил меру пресечения и после 5 месяцев СИЗО блогер отправился домой. 30 декабря меру пресечения продлили сразу на месяц.