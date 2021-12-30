Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы. Согласно сообщению Telegram-канала «112», пострадавшую при пожаре в собственной квартире певицу отправили домой.

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Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — женщина уснула с зажженной сигаретой.

Артистка получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников. Позднее врачи провели женщине операцию по восстановлению кожи.