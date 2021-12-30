Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы. Согласно сообщению Telegram-канала «112», пострадавшую при пожаре в собственной квартире певицу отправили домой.
Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — женщина уснула с зажженной сигаретой.
Артистка получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников. Позднее врачи провели женщине операцию по восстановлению кожи.
Накануне СМИ сообщили, что Хлебникову решили на условиях секретности выписать из больницы, однако позднее ее представитель Данила Прайс опроверг эту информацию, заявив, что ни сама певица, ни ее врачи такой информации не имеют. В публикациях же отмечалось, что выздоровление певицы проходит успешно.