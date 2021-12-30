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28 минут назад

«Неуправляемый»: Наргиз высказалась о Моргенштерне

Рэпер Алишер Моргенштерн — смелый и нестандартный артист, который является личностью. Об этом изданию «Собеседник» заявила певица Наргиз Закирова, признавшись, что не сильно знакома с творчеством исполнителя, однако пары композиций и выступления вживую было достаточно, чтобы сформировать мнение.

«Неуправляемый»: Наргиз высказалась о Моргенштерне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моргенштерн — это личность. Он ворвался, как цунами, в нудную рутину местного сценического бытия. Неординарный, смелый и неуправляемый», — заявила исполнительница.

Также в интервью Наргиз рассказала, как пришла к своему имиджу с татуировками и нестандартной прической. Певица призналась, что она рано стала артисткой, а эта профессия способствует в поисках яркого образа.

«Мой отец был персом с примесью бухарского еврея. А восточные традиции в нашей семье никогда не соблюдались. Я росла в цивилизованной, интеллигентной, артистической семье, где прежде всего превалировали человеческие качества. Артисткой я стала в достаточно раннем возрасте, а кому как не артистам проводить эксперименты с внешностью», — сказала Наргиз.

Напомним, что ранее певица обратилась в полицию с жалобой на распространение о ней недостоверных сведений. Артистка заявляла, что злоумышленники оклеветали ее в социальных сетях, назвав русофобкой. В результате было возбуждено уголовное дело, поскольку экспертиза доказала наличие неправдивых заявлений в публикациях.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,ИД "Собеседник",
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