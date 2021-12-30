«Неуправляемый»: Наргиз высказалась о Моргенштерне

«Мой отец был персом с примесью бухарского еврея. А восточные традиции в нашей семье никогда не соблюдались. Я росла в цивилизованной, интеллигентной, артистической семье, где прежде всего превалировали человеческие качества. Артисткой я стала в достаточно раннем возрасте, а кому как не артистам проводить эксперименты с внешностью», — сказала Наргиз.