Пригожин: "Я счастлив, что выжил"

«Мы прошли и выдержали этот год. Мы выжили, и это самое главное. Я в этом году принял участие в «Маске», несмотря на пандемию и одышку в лёгких, я был счастлив, что выжил. Очень многих потеряли… Мне кажется, в этом году, как и в прошлом, важно было выжить. Это самое лучше, что может быть.



По поводу самого главного события для шоу-бизнеса — мы можем, конечно, обсуждать свободу Бритни Спирс… В России вроде ничего особенного и нет с точки зрения открытия, ничего нового не было. 2021 год не подарил нам новых звёзд».