В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
49 минут назад

Пригожин подвёл итоги года в шоу-бизнесе: я счастлив, что выжил

По его мнению, 2021 год был тяжёлым для индустрии в России и не открыл новых звёзд.

Пригожин: "Я счастлив, что выжил"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал самым ярким событием мирового шоу-бизнеса освобождение Бритни Спирс от опеки отца.

«Мы прошли и выдержали этот год. Мы выжили, и это самое главное. Я в этом году принял участие в «Маске», несмотря на пандемию и одышку в лёгких, я был счастлив, что выжил. Очень многих потеряли… Мне кажется, в этом году, как и в прошлом, важно было выжить. Это самое лучше, что может быть.

По поводу самого главного события для шоу-бизнеса — мы можем, конечно, обсуждать свободу Бритни Спирс… В России вроде ничего особенного и нет с точки зрения открытия, ничего нового не было. 2021 год не подарил нам новых звёзд».

Пригожин отметил, что делать прогнозы на следующий год в условиях пандемии и «военного положения» делать рискованно.

Отец Бритни Спирс контролировал большинство аспектов её жизни с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В июне Бритни Спирс заявила в суде, что её отец злоупотребляет правами опекуна. В середине ноября попечительство было отменено.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Бритни Спирс,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители