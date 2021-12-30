Пригожин: "Я счастлив, что выжил"

По его мнению, 2021 год был тяжёлым для индустрии в России и не открыл новых звёзд.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал самым ярким событием мирового шоу-бизнеса освобождение Бритни Спирс от опеки отца.
«Мы прошли и выдержали этот год. Мы выжили, и это самое главное. Я в этом году принял участие в «Маске», несмотря на пандемию и одышку в лёгких, я был счастлив, что выжил. Очень многих потеряли… Мне кажется, в этом году, как и в прошлом, важно было выжить. Это самое лучше, что может быть.
По поводу самого главного события для шоу-бизнеса — мы можем, конечно, обсуждать свободу Бритни Спирс… В России вроде ничего особенного и нет с точки зрения открытия, ничего нового не было. 2021 год не подарил нам новых звёзд».
Пригожин отметил, что делать прогнозы на следующий год в условиях пандемии и «военного положения» делать рискованно.
Отец Бритни Спирс контролировал большинство аспектов её жизни с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В июне Бритни Спирс заявила в суде, что её отец злоупотребляет правами опекуна. В середине ноября попечительство было отменено.