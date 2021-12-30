Калашникову заметили с возможным любовником экс-жены Лепса

В прошедшую среду, 29 декабря, актриса и певица Анна Калашникова появилась в ночном клубе с фотомоделью Дмитрием Савчуком, которому в Сети приписывают роман с бывшей женой Григория Лепса Анной. Видео с вечера опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта сама Калашникова, сообщает «Комсомольская правда».

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На кадрах видно, что Дмитрий и Анна общаются очень тепло, они сидят рядом на диване и исполняют хиты Аллы Пугачевой. Однако знакомые Калашниковой считают, что это не удивительно, поскольку Савчук и его брат-близнец Виталий, который также работает моделью, снимались практически во всех клипах Калашниковой.

«Дима и Виталик - братья Прохора Шаляпина, поэтому они давно знакомы и дружат с Аней. Поэтому вряд ли там роман», - пояснила продюсер певицы Алина Красная.