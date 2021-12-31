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1 час назад

Тело бывшего менеджера Ким Кардашьян нашли в багажнике машины

Бывшего менеджера певицы Никки Минаж и телезвезды Ким Кардашьян Анджелу Кукавски обнаружили мертвой в багажнике автомобиля ее возлюбленного. Об этом сообщает Variety.

Тело экс-менеджера Ким Кардашьян нашли в багажнике машины
Фото: ReutersReuters

Как уточняют источники, убийство произошло 22 декабря. Полиция Лос-Анджелеса арестовала 49-летнего подозреваемого Джейсона Баркера. Его обвиняют в двух тяжких преступлениях: в умышленном убийстве и в пытках. Он должен предстать перед судом 12 января 2022 года.

По данным полицейских, Баркер убил Кукавски в их общем доме, а затем положил ее тело в личный автомобиль и поехал в Сими-Вэлли, где его машину и обнаружили правоохранители. Отмечается, что причиной смерти экс-менеджера звезд стали травмы головы, а также удушение. По некоторым данным, при нападении использовались нож и огнестрельное оружие.

«Анджела была действительно лучшей. Она заботилась о каждом из нас и делала невозможное. Ее будет очень не хватать, и мы выражаем искренние соболезнования ее семье и близким в это самое трудное время», — сказала журналистам семья Кардашьян-Дженнер.

У Кукавски осталось пятеро детей. Она специализировалась на бухгалтерском учете и услугах по управлению финансами для артистов, спортсменов и предпринимателей.

Шоу-бизнес,Происшествия,Ким Кардашьян,
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