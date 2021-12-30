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23 минуты назад

Мальков выказался о Макеевой после оплаты долгов по алиментам

Предприниматель Роман Мальков после оплаты долгов по алиментам за 3,5 месяца в очередной раз признался в чувствах к своей супруге, актрисе Анастасии Макееовй. В своем Instagram он оставил фотографию и поблагодарил жену за «спасение».

Мальков выказался о Макеевой после оплаты долгов по алиментам
Фото: InstagramInstagram

«Спасибо тебе, за то, что ты есть… Сегодня ночью ты меня просто спасла… Люблю тебя, мой спасатель. Не спала, ухаживала за мной», — заявил Мальков.

В комментариях Макеева ответила на публикацию, сказав, что «всегда будет рядом».

Напомним, что два года назад Роман Мальков разошелся со своей женой Светланой и ушел к актрисе Анастасии Макеевой. С тех пор мужчина периодически конфликтует с бывшей супругой и своими детьми.

При этом Мальков задерживал алименты на детей. Причем Макеева заявила, что в этом виновата экс-супруга — якобы, она писала с почты и соцсетей предпринимателя и рассорила его с партнерами. Позднее мужчина выплатил задолженность, показав справку о выплате в соцсетях.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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